FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|ATX Prime im Fokus
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23.09.2026 12:27:17
Mittwochshandel in Wien: ATX Prime notiert mittags im Plus
Um 12:08 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,34 Prozent auf 3 399,79 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 3 388,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 434,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 388,51 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 3 261,96 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der ATX Prime bei 3 218,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 319,26 Punkte.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 27,90 Prozent zu Buche. Bei 3 434,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 3,00 Prozent auf 65,20 EUR), Frequentis (+ 2,08 Prozent auf 68,70 EUR), Erste Group Bank (+ 1,41 Prozent auf 122,50 EUR), FACC (+ 1,18 Prozent auf 15,46 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,97 Prozent auf 208,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen PORR (-6,12 Prozent auf 33,00 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Wienerberger (-1,71 Prozent auf 17,80 EUR), Telekom Austria (-1,40 Prozent auf 9,18 EUR) und STRABAG SE (-1,30 Prozent auf 106,00 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Die PORR-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 186 225 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Mit 6,65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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