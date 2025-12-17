PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 17.12.2025 17:59:20

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone

Der ATX Prime zeigte sich heute kaum verändert.

Schlussendlich schloss der ATX Prime am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 2 571,01 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 2 570,12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 569,99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 578,69 Punkte, das Tagestief hingegen 2 567,65 Zähler.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 396,57 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 17.09.2025, bei 2 284,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 789,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 40,81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 582,23 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 6,23 Prozent auf 66,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,19 Prozent auf 56,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 46,10 EUR), Polytec (+ 1,21 Prozent auf 3,34 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,17 Prozent auf 15,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Frequentis (-6,50 Prozent auf 69,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,80 Prozent auf 29,55 EUR), STRABAG SE (-2,38 Prozent auf 77,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,37 Prozent auf 5,76 EUR) und PORR (-1,94 Prozent auf 30,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 472 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,729 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten