Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone

Der ATX Prime zeigte sich heute kaum verändert.

Schlussendlich schloss der ATX Prime am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 2 571,01 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 2 570,12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 569,99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 578,69 Punkte, das Tagestief hingegen 2 567,65 Zähler.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 396,57 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 17.09.2025, bei 2 284,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 789,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 40,81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 582,23 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 6,23 Prozent auf 66,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,19 Prozent auf 56,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 46,10 EUR), Polytec (+ 1,21 Prozent auf 3,34 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,17 Prozent auf 15,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Frequentis (-6,50 Prozent auf 69,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,80 Prozent auf 29,55 EUR), STRABAG SE (-2,38 Prozent auf 77,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,37 Prozent auf 5,76 EUR) und PORR (-1,94 Prozent auf 30,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 472 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,729 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 Prozent an der Spitze im Index.

