Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verliert letztendlich

Zum Handelsschluss sank der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,69 Prozent auf 3 137,50 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 3 191,92 Punkten in den Handel, nach 3 191,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 121,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 191,92 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,80 Prozent abwärts. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 2 967,43 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 2 806,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 219,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 18,03 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 6,00 Prozent auf 5,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,63 Prozent auf 180,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 4,42 Prozent auf 9,45 EUR), Addiko Bank (+ 3,45 Prozent auf 27,00 EUR) und OMV (+ 3,33 Prozent auf 58,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Raiffeisen (-5,99 Prozent auf 53,40 EUR), ZUMTOBEL (-5,36 Prozent auf 3,71 EUR), Erste Group Bank (-4,56 Prozent auf 113,00 EUR), Wolford (-4,31 Prozent auf 2,22 EUR) und DO (-4,15 Prozent auf 208,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 591 189 Aktien gehandelt. Mit 46,181 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,87 Prozent.

Redaktion finanzen.at