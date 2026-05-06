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Index-Bewegung 06.05.2026 17:59:30

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Der ATX Prime gewann schlussendlich an Wert.

Zum Handelsende notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,81 Prozent höher bei 2 949,61 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,007 Prozent auf 2 868,70 Punkte an der Kurstafel, nach 2 868,90 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 868,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 958,63 Einheiten.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 2 706,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, notierte der ATX Prime bei 2 813,77 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 2 115,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 958,63 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 12,63 Prozent auf 10,70 EUR), Frequentis (+ 8,09 Prozent auf 78,80 EUR), FACC (+ 7,90 Prozent auf 14,20 EUR), DO (+ 7,30 Prozent auf 182,20 EUR) und Wienerberger (+ 5,81 Prozent auf 25,88 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-16,11 Prozent auf 2,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-4,92 Prozent auf 34,80 EUR), Verbund (-2,09 Prozent auf 61,00 EUR), OMV (-1,46 Prozent auf 60,85 EUR) und Semperit (+ 0,00 Prozent auf 15,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 537 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,316 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Warimpex-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

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DO & CO 183,60 0,77% DO & CO
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FACC AG 13,72 -3,38% FACC AG
Frequentis 82,60 4,82% Frequentis
Marinomed Biotech AG 11,10 3,74% Marinomed Biotech AG
OMV AG 60,25 -0,99% OMV AG
Schoeller-Bleckmann 33,50 -3,74% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 15,00 0,00% Semperit AG Holding
Verbund AG 59,95 -1,72% Verbund AG
Warimpex 0,50 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 25,98 0,39% Wienerberger AG
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