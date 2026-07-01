Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|Index-Bewegung
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01.07.2026 17:59:00
Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Abgaben
Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,10 Prozent leichter bei 3 142,14 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 3 177,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 177,12 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 134,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 177,72 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,349 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, stand der ATX Prime bei 3 003,75 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 2 716,51 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 2 208,99 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 18,21 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 3,65 Prozent auf 18,72 EUR), DO (+ 2,76 Prozent auf 223,00 EUR), Österreichische Post (+ 2,58 Prozent auf 31,80 EUR), UBM Development (+ 2,05 Prozent auf 17,40 EUR) und CA Immobilien (+ 1,97 Prozent auf 23,25 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-7,68 Prozent auf 194,80 EUR), Marinomed Biotech (-6,53 Prozent auf 9,30 EUR), Andritz (-3,57 Prozent auf 72,90 EUR), STRABAG SE (-2,36 Prozent auf 87,00 EUR) und Raiffeisen (-2,06 Prozent auf 54,70 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 328 600 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,628 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
Die OMV-Aktie hat mit 6,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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