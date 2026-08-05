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Kursverlauf 05.08.2026 12:26:30

Mittwochshandel in Wien: ATX verbucht mittags Verluste

Mittwochshandel in Wien: ATX verbucht mittags Verluste

Am Mittag agieren die Anleger in Wien vorsichtiger.

Am Mittwoch verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,20 Prozent auf 6 643,83 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 184,073 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,084 Prozent auf 6 651,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 657,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 636,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 717,16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 2,83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6 565,92 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, einen Stand von 5 800,23 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 4 523,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,14 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 717,16 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Lenzing (+ 3,05 Prozent auf 25,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 149,80 EUR), Raiffeisen (+ 1,22 Prozent auf 62,40 EUR), Erste Group Bank (+ 1,03 Prozent auf 118,10 EUR) und DO (+ 0,48 Prozent auf 209,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen voestalpine (-4,05 Prozent auf 46,38 EUR), Andritz (-2,04 Prozent auf 81,80 EUR), PORR (-0,92 Prozent auf 37,60 EUR), Österreichische Post (-0,92 Prozent auf 32,35 EUR) und UNIQA Insurance (-0,89 Prozent auf 17,82 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 170 364 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,711 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,40 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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