Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Kursentwicklung im Fokus
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01.07.2026 12:26:55
Mittwochshandel in Wien: ATX verliert am Mittag
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,44 Prozent tiefer bei 6 435,84 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 176,993 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,018 Prozent fester bei 6 465,37 Punkten in den Handel, nach 6 464,20 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 393,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 465,49 Punkten lag.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0,433 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, lag der ATX bei 6 075,32 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 5 477,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der ATX mit 4 393,01 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 20,26 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 3,51 Prozent auf 23,60 EUR), Österreichische Post (+ 1,77 Prozent auf 31,55 EUR), Vienna Insurance (+ 0,78 Prozent auf 64,90 EUR), DO (+ 0,69 Prozent auf 218,50 EUR) und PORR (+ 0,45 Prozent auf 44,45 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Raiffeisen (-1,52 Prozent auf 55,00 EUR), Andritz (-1,32 Prozent auf 74,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,18 Prozent auf 208,50 EUR), Erste Group Bank (-0,77 Prozent auf 116,20 EUR) und Wienerberger (-0,71 Prozent auf 22,44 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 101 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,628 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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