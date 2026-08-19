AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime-Performance im Fokus
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19.08.2026 12:27:01
Mittwochshandel in Wien: Das macht der ATX Prime mittags
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 3 263,75 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 3 268,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 268,68 Punkten am Vortag.
Bei 3 271,10 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 255,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 3 136,85 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 2 888,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der ATX Prime bei 2 425,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 22,78 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Flughafen Wien (+ 3,57 Prozent auf 52,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,95 Prozent auf 153,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,77 Prozent auf 4,02 EUR), Österreichische Post (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR) und CPI Europe (+ 1,19 Prozent auf 15,34 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen FACC (-3,94 Prozent auf 16,10 EUR), Wienerberger (-2,65 Prozent auf 19,13 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,85 Prozent auf 79,40 EUR), Wolford (-1,74 Prozent auf 2,26 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 4,71 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 217 644 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,508 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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