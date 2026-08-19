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ATX Prime-Performance im Fokus 19.08.2026 12:27:01

Mittwochshandel in Wien: Das macht der ATX Prime mittags

Mittwochshandel in Wien: Das macht der ATX Prime mittags

Derzeit legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 3 263,75 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 3 268,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 268,68 Punkten am Vortag.

Bei 3 271,10 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 255,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 3 136,85 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 2 888,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der ATX Prime bei 2 425,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 22,78 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Flughafen Wien (+ 3,57 Prozent auf 52,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,95 Prozent auf 153,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,77 Prozent auf 4,02 EUR), Österreichische Post (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR) und CPI Europe (+ 1,19 Prozent auf 15,34 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen FACC (-3,94 Prozent auf 16,10 EUR), Wienerberger (-2,65 Prozent auf 19,13 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,85 Prozent auf 79,40 EUR), Wolford (-1,74 Prozent auf 2,26 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 4,71 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 217 644 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,508 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 149,00 0,00% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,20 0,26% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 119,00 -1,90% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,00 -4,53% FACC AG
Flughafen Wien AG 52,40 3,97% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 4,75 -0,84% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,50 -10,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 80,80 -0,12% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 68,55 1,48% OMV AG
Österreichische Post AG 30,80 0,65% Österreichische Post AG
Wienerberger AG 19,21 -2,24% Wienerberger AG
Wolford AG 2,26 -1,74% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,95 0,00% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 245,27 -0,72%

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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