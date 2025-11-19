UNIQA Insurance Aktie

Index-Performance im Fokus 19.11.2025 17:59:08

Mittwochshandel in Wien: Letztendlich Gewinne im ATX

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Mittwoch ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,96 Prozent auf 4 809,19 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 142,125 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent tiefer bei 4 716,22 Punkten, nach 4 716,63 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 711,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 821,82 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,913 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 848,87 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2024, einen Stand von 3 505,16 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 31,51 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell DO (+ 5,50 Prozent auf 180,20 EUR), Wienerberger (+ 4,96 Prozent auf 26,66 EUR), PORR (+ 4,73 Prozent auf 27,65 EUR), Raiffeisen (+ 4,19 Prozent auf 32,34 EUR) und Vienna Insurance (+ 3,71 Prozent auf 46,15 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 23,22 EUR), Verbund (-0,39 Prozent auf 63,15 EUR), EVN (-0,38 Prozent auf 26,20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 13,14 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 458 694 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 34,913 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,01 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

