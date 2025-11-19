Mittwochshandel in Wien: Letztendlich Gewinne im ATX

Am Mittwoch ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,96 Prozent auf 4 809,19 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 142,125 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent tiefer bei 4 716,22 Punkten, nach 4 716,63 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 711,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 821,82 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,913 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 848,87 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2024, einen Stand von 3 505,16 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 31,51 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell DO (+ 5,50 Prozent auf 180,20 EUR), Wienerberger (+ 4,96 Prozent auf 26,66 EUR), PORR (+ 4,73 Prozent auf 27,65 EUR), Raiffeisen (+ 4,19 Prozent auf 32,34 EUR) und Vienna Insurance (+ 3,71 Prozent auf 46,15 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CPI Europe (-1,84 Prozent auf 15,43 EUR), CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 23,22 EUR), Verbund (-0,39 Prozent auf 63,15 EUR), EVN (-0,38 Prozent auf 26,20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 13,14 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 458 694 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 34,913 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,01 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at