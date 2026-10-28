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Kursentwicklung 28.10.2026 15:58:38

Mittwochshandel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SMI

Mittwochshandel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SMI

Heute agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,03 Prozent fester bei 14 602,25 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,676 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,577 Prozent auf 14 513,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14 597,63 Punkten am Vortag.

Bei 14 489,92 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 621,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,898 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, stand der SMI bei 13 942,91 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Wert von 14 571,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der SMI bei 12 360,15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,48 Prozent auf 645,00 CHF), Novartis (+ 1,43 Prozent auf 130,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 72,44 CHF), Galderma (+ 1,00 Prozent auf 186,85 CHF) und Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 951,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-9,66 Prozent auf 83,08 CHF), Sandoz (-2,80 Prozent auf 79,80 CHF), UBS (-1,13 Prozent auf 38,40 CHF), Geberit (-0,87 Prozent auf 571,60 CHF) und Givaudan (-0,66 Prozent auf 3 918,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 972 881 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 343,860 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,17 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 79,26 -0,08% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 205,50 2,85% Galderma
Geberit AG (N) 621,60 0,91% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 246,00 0,38% Givaudan AG
Logitech S.A. 87,94 -0,32% Logitech S.A.
Novartis AG 143,14 2,35% Novartis AG
Partners Group AG 700,00 0,75% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 435,77 1,57% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 90,32 5,05% Sandoz
Swiss Life AG (N) 1 038,00 0,58% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 162,70 -0,25% Swiss Re AG
UBS 43,07 2,89% UBS

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SMI 14 782,27 1,38%

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