Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SLI steigen

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 2 246,15 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,017 Prozent stärker bei 2 231,61 Punkten, nach 2 231,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 230,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 247,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,54 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 2 144,98 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, lag der SLI bei 1 992,72 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Stand von 1 960,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,42 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 247,82 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 3,31 Prozent auf 184,25 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,29 Prozent auf 190,00 CHF), Sandoz (+ 2,70 Prozent auf 72,40 CHF), Givaudan (+ 2,65 Prozent auf 3 365,00 CHF) und Galderma (+ 2,08 Prozent auf 178,95 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Holcim (-2,27 Prozent auf 74,12 CHF), Amrize (-1,15 Prozent auf 42,81 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 878,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,85 Prozent auf 209,00 CHF) und Julius Bär (-0,79 Prozent auf 65,58 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 891 012 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 274,928 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at