Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Kursentwicklung im Fokus 23.09.2026 09:28:54

Mittwochshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsstart steigen

Mittwochshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsstart steigen

Der SPI bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,28 Prozent höher bei 19 860,84 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,451 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,285 Prozent höher bei 19 860,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 804,44 Punkten am Vortag.

Bei 19 860,84 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 894,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 20 317,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, notierte der SPI bei 19 628,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, notierte der SPI bei 16 803,45 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,87 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 6,48 Prozent auf 22,66 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,70 Prozent auf 0,70 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,45 Prozent auf 0,15 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,28 Prozent auf 7,18 CHF) und Sensirion (+ 2,16 Prozent auf 85,20 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil GAM (-7,10 Prozent auf 0,07 CHF), Carlo Gavazzi (-5,72 Prozent auf 156,50 CHF), Schlatter Industries (-5,38 Prozent auf 17,60 CHF), StarragTornos (-2,35 Prozent auf 33,20 CHF) und Private Equity (-2,27 Prozent auf 60,20 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 642 291 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 316,247 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ams-OSRAM AG 25,40 11,89% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,80 29,27% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 188,00 -2,14% Barry Callebaut AG (N)
Carlo Gavazzi Holding AG 174,50 -1,41% Carlo Gavazzi Holding AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,72 -7,95% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 19,00 -0,78% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,26 4,63% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 4,29% GAM AG
MindMaze Therapeutics 0,15 -1,32% MindMaze Therapeutics
Private Equity Holding AG 64,80 1,25% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 401,60 0,80% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,50 -0,54% Schlatter Industries AG
Sensirion Holding AG 89,20 0,56% Sensirion Holding AG
StarragTornos Holding 33,50 -1,47% StarragTornos Holding
UBS 42,40 -1,83% UBS

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SPI 19 797,11 -0,04%

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