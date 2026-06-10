Mittwochshandel in Zürich: Gewinne im SPI

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,59 Prozent höher bei 18 994,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,367 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,219 Prozent auf 18 923,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 882,16 Punkten am Vortag.

Bei 18 997,83 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 811,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1,02 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 18 574,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 122,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 040,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,12 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 33,74 Prozent auf 6,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 11,82 Prozent auf 6,15 CHF), Adval Tech (+ 11,50 Prozent auf 44,60 CHF), Vetropack A (+ 4,81 Prozent auf 19,60 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,39 Prozent auf 20,46 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil MindMaze Therapeutics (-7,38 Prozent auf 0,31 CHF), GAM (-6,06 Prozent auf 0,06 CHF), ams-OSRAM (-5,27 Prozent auf 16,55 CHF), Villars SA (-3,36 Prozent auf 575,00 CHF) und Klingelnberg (-3,10 Prozent auf 12,50 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 495 063 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 283,761 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at