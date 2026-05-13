Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Performance im Blick
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13.05.2026 09:28:51
Mittwochshandel in Zürich: SLI beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone
Der SLI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent auf 2 102,94 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,530 Prozent auf 2 106,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2 095,02 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 101,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 107,35 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,267 Prozent nach oben. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 2 108,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 157,03 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Wert von 2 002,01 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Zurich Insurance (+ 3,44 Prozent auf 559,60 CHF), UBS (+ 1,89 Prozent auf 35,53 CHF), Logitech (+ 1,70 Prozent auf 81,34 CHF), VAT (+ 1,62 Prozent auf 590,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 82,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Givaudan (-1,34 Prozent auf 2 725,00 CHF), Richemont (-0,97 Prozent auf 152,95 CHF), Lindt (-0,86 Prozent auf 9 245,00 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 76,72 CHF) und Alcon (-0,74 Prozent auf 49,79 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 540 221 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 277,484 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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