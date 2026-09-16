Mittwochshandel in Zürich: SLI in der Gewinnzone

Der SLI befindet sich heute im Aufwind.

Am Mittwoch verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,25 Prozent auf 2 217,32 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,088 Prozent schwächer bei 2 209,80 Punkten, nach 2 211,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 209,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 218,87 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,372 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2 318,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der SLI bei 2 203,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 984,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,08 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,85 Prozent auf 585,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 77,90 CHF), Novartis (+ 1,14 Prozent auf 115,14 CHF), Sika (+ 1,14 Prozent auf 181,80 CHF) und Sonova (+ 0,70 Prozent auf 229,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-1,77 Prozent auf 94,26 CHF), Kühne + Nagel International (-1,19 Prozent auf 215,60 CHF), Alcon (-1,05 Prozent auf 54,60 CHF), Richemont (-0,88 Prozent auf 168,35 CHF) und Logitech (-0,87 Prozent auf 81,76 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 314 948 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,271 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at