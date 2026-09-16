Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Marktbericht
|
16.09.2026 12:26:53
Mittwochshandel in Zürich: SLI in der Gewinnzone
Am Mittwoch verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,25 Prozent auf 2 217,32 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,088 Prozent schwächer bei 2 209,80 Punkten, nach 2 211,75 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 209,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 218,87 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,372 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2 318,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der SLI bei 2 203,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 984,46 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,08 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,85 Prozent auf 585,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 77,90 CHF), Novartis (+ 1,14 Prozent auf 115,14 CHF), Sika (+ 1,14 Prozent auf 181,80 CHF) und Sonova (+ 0,70 Prozent auf 229,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-1,77 Prozent auf 94,26 CHF), Kühne + Nagel International (-1,19 Prozent auf 215,60 CHF), Alcon (-1,05 Prozent auf 54,60 CHF), Richemont (-0,88 Prozent auf 168,35 CHF) und Logitech (-0,87 Prozent auf 81,76 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 314 948 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,271 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Kühne + Nagel International AG (KN)
|229,10
|-0,61%
|Logitech S.A.
|86,88
|-0,87%
|Novartis AG
|121,18
|0,78%
|Partners Group AG
|657,40
|-0,99%
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|0,84%
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|0,87%
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|VAT
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