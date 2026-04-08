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SLI-Performance 08.04.2026 12:26:51

Mittwochshandel in Zürich: SLI legt am Mittag kräftig zu

Mittwochshandel in Zürich: SLI legt am Mittag kräftig zu

Der SLI zeigt am Mittag eine klare positive Entwicklung.

Am Mittwoch steht der SLI um 12:10 Uhr via SIX 3,06 Prozent im Plus bei 2 100,79 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 4,03 Prozent auf 2 120,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,33 Punkten am Vortag.

Bei 2 069,58 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 121,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 078,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der SLI einen Stand von 2 165,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 823,98 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,33 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Richemont (+ 7,72 Prozent auf 151,35 CHF), VAT (+ 7,27 Prozent auf 516,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 6,81 Prozent auf 69,34 CHF), Straumann (+ 6,59 Prozent auf 85,40 CHF) und Julius Bär (+ 6,57 Prozent auf 62,30 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swisscom (-0,75 Prozent auf 665,50 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 10 830,00 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 131,95 CHF), Nestlé (-0,18 Prozent auf 78,10 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,03 Prozent auf 183,15 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 002 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 274,530 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 48,51 4,73% Amrize
Julius Bär 67,46 5,57% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 200,00 -0,20% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 800,00 0,00% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 85,29 0,16% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 166,15 8,07% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 343,04 1,02% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 92,50 5,71% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 144,40 -0,10% Swiss Re AG
Swisscom AG 725,00 -1,36% Swisscom AG
UBS 35,87 4,82% UBS
VAT 562,00 6,12% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 620,00 0,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 111,36 3,58%

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