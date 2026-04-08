Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SLI-Performance
|
08.04.2026 12:26:51
Mittwochshandel in Zürich: SLI legt am Mittag kräftig zu
Am Mittwoch steht der SLI um 12:10 Uhr via SIX 3,06 Prozent im Plus bei 2 100,79 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 4,03 Prozent auf 2 120,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,33 Punkten am Vortag.
Bei 2 069,58 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 121,98 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 078,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der SLI einen Stand von 2 165,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 823,98 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,33 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Richemont (+ 7,72 Prozent auf 151,35 CHF), VAT (+ 7,27 Prozent auf 516,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 6,81 Prozent auf 69,34 CHF), Straumann (+ 6,59 Prozent auf 85,40 CHF) und Julius Bär (+ 6,57 Prozent auf 62,30 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swisscom (-0,75 Prozent auf 665,50 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 10 830,00 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 131,95 CHF), Nestlé (-0,18 Prozent auf 78,10 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,03 Prozent auf 183,15 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 002 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 274,530 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht mittags kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI legt am Mittag kräftig zu (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SLI stürmt zum Handelsstart vor (finanzen.at)
|
07.04.26
|Handel in Zürich: SLI letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.04.26
|SMI-Handel aktuell: SMI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,14
|7,24%
|Amrize
|48,51
|4,73%
|Julius Bär
|67,46
|5,57%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|200,00
|-0,20%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 800,00
|0,00%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,29
|0,16%
|Richemont
|166,15
|8,07%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|343,04
|1,02%
|Straumann Holding AG
|92,50
|5,71%
|Swiss Re AG
|144,40
|-0,10%
|Swisscom AG
|725,00
|-1,36%
|UBS
|35,87
|4,82%
|VAT
|562,00
|6,12%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|620,00
|0,23%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 111,36
|3,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen stark erwartet -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen dürften kräftig anziehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.