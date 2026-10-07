Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI-Kursentwicklung
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07.10.2026 12:26:48
Mittwochshandel in Zürich: SLI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein
Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent auf 2 218,38 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,308 Prozent leichter bei 2 219,43 Punkten in den Handel, nach 2 226,28 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 217,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 230,83 Einheiten.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,100 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der SLI mit 2 282,83 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 2 300,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der SLI mit 2 033,32 Punkten berechnet.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,13 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 1,33 Prozent auf 7 610,00 CHF), Swisscom (+ 1,28 Prozent auf 635,00 CHF), Roche (+ 1,26 Prozent auf 354,20 CHF), Sandoz (+ 1,18 Prozent auf 70,58 CHF) und Novartis (+ 1,08 Prozent auf 118,44 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Julius Bär (-3,13 Prozent auf 70,66 CHF), VAT (-2,66 Prozent auf 679,60 CHF), Richemont (-2,66 Prozent auf 170,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 81,14 CHF) und Holcim (-1,64 Prozent auf 64,76 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 711 536 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 297,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|86,26
|-1,64%
|Amrize
|33,02
|-0,21%
|Holcim AG
|68,86
|-1,40%
|Julius Bär
|74,42
|-3,90%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 160,00
|1,24%
|Novartis AG
|127,96
|2,73%
|Partners Group AG
|636,60
|-1,73%
|Richemont
|184,60
|-0,67%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|382,15
|2,73%
|Sandoz
|75,80
|2,77%
|Swiss Re AG
|153,80
|1,05%
|Swisscom AG
|684,00
|2,47%
|UBS
|41,91
|-2,60%
|VAT
|729,60
|-1,78%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 216,59
|-0,44%
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