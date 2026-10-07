Mittwochshandel in Zürich: SLI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Der SLI notiert am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent auf 2 218,38 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,308 Prozent leichter bei 2 219,43 Punkten in den Handel, nach 2 226,28 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 217,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 230,83 Einheiten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,100 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der SLI mit 2 282,83 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 2 300,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der SLI mit 2 033,32 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,13 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 1,33 Prozent auf 7 610,00 CHF), Swisscom (+ 1,28 Prozent auf 635,00 CHF), Roche (+ 1,26 Prozent auf 354,20 CHF), Sandoz (+ 1,18 Prozent auf 70,58 CHF) und Novartis (+ 1,08 Prozent auf 118,44 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Julius Bär (-3,13 Prozent auf 70,66 CHF), VAT (-2,66 Prozent auf 679,60 CHF), Richemont (-2,66 Prozent auf 170,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 81,14 CHF) und Holcim (-1,64 Prozent auf 64,76 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 711 536 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 297,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at