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SLI-Kursentwicklung 07.10.2026 12:26:48

Mittwochshandel in Zürich: SLI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Mittwochshandel in Zürich: SLI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Der SLI notiert am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent auf 2 218,38 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,308 Prozent leichter bei 2 219,43 Punkten in den Handel, nach 2 226,28 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 217,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 230,83 Einheiten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,100 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der SLI mit 2 282,83 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 2 300,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der SLI mit 2 033,32 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,13 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 1,33 Prozent auf 7 610,00 CHF), Swisscom (+ 1,28 Prozent auf 635,00 CHF), Roche (+ 1,26 Prozent auf 354,20 CHF), Sandoz (+ 1,18 Prozent auf 70,58 CHF) und Novartis (+ 1,08 Prozent auf 118,44 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Julius Bär (-3,13 Prozent auf 70,66 CHF), VAT (-2,66 Prozent auf 679,60 CHF), Richemont (-2,66 Prozent auf 170,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 81,14 CHF) und Holcim (-1,64 Prozent auf 64,76 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 711 536 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 297,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 33,02 -0,21% Amrize
Holcim AG 68,86 -1,40% Holcim AG
Julius Bär 74,42 -3,90% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 160,00 1,24% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 127,96 2,73% Novartis AG
Partners Group AG 636,60 -1,73% Partners Group AG
Richemont 184,60 -0,67% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 382,15 2,73% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,80 2,77% Sandoz
Swiss Re AG 153,80 1,05% Swiss Re AG
Swisscom AG 684,00 2,47% Swisscom AG
UBS 41,91 -2,60% UBS
VAT 729,60 -1,78% VAT

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