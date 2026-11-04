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04.11.2026 12:26:46
Mittwochshandel in Zürich: SLI liegt am Mittwochmittag im Plus
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,81 Prozent fester bei 2 393,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,013 Prozent höher bei 2 374,69 Punkten in den Handel, nach 2 374,37 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 395,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 370,40 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2 210,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der SLI noch bei 2 315,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 014,80 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,28 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 395,10 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit UBS (+ 3,62 Prozent auf 40,90 CHF), Julius Bär (+ 3,49 Prozent auf 71,76 CHF), Logitech (+ 3,14 Prozent auf 78,76 CHF), Holcim (+ 2,67 Prozent auf 73,08 CHF) und Richemont (+ 2,38 Prozent auf 170,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-0,99 Prozent auf 562,40 CHF), Sandoz (-0,68 Prozent auf 82,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,41 Prozent auf 72,20 CHF), Swiss Re (-0,23 Prozent auf 153,10 CHF) und Roche (-0,08 Prozent auf 390,70 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 516 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 344,510 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SLI-Werte
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,46
|-4,52%
|Amrize
|37,61
|-4,52%
|Holcim AG
|80,20
|-0,05%
|Julius Bär
|74,28
|-4,96%
|Logitech S.A.
|87,74
|-1,37%
|Partners Group AG
|726,60
|-2,50%
|Richemont
|187,65
|-0,85%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|423,25
|-2,48%
|Sandoz
|90,38
|0,56%
|Swiss Re AG
|173,05
|2,22%
|UBS
|43,20
|-3,91%
|VAT
|559,40
|-5,31%
Indizes in diesem Artikel
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