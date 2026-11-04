Mittwochshandel in Zürich: SLI liegt am Mittwochmittag im Plus

Der SLI befindet sich am Mittwochmittag im Aufwind.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,81 Prozent fester bei 2 393,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,013 Prozent höher bei 2 374,69 Punkten in den Handel, nach 2 374,37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 395,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 370,40 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2 210,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der SLI noch bei 2 315,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 014,80 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,28 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 395,10 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit UBS (+ 3,62 Prozent auf 40,90 CHF), Julius Bär (+ 3,49 Prozent auf 71,76 CHF), Logitech (+ 3,14 Prozent auf 78,76 CHF), Holcim (+ 2,67 Prozent auf 73,08 CHF) und Richemont (+ 2,38 Prozent auf 170,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-0,99 Prozent auf 562,40 CHF), Sandoz (-0,68 Prozent auf 82,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,41 Prozent auf 72,20 CHF), Swiss Re (-0,23 Prozent auf 153,10 CHF) und Roche (-0,08 Prozent auf 390,70 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 516 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 344,510 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at