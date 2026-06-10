Mittwochshandel in Zürich: SLI liegt nachmittags im Plus

Der SLI entwickelt sich am Mittwoch positiv.

Am Mittwoch steigt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,59 Prozent auf 2 150,26 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,320 Prozent höher bei 2 144,56 Punkten in den Handel, nach 2 137,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 126,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 150,27 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 2 101,11 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 2 076,24 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Stand von 2 017,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,033 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 3,12 Prozent auf 627,40 CHF), Amrize (+ 2,76 Prozent auf 42,03 CHF), Nestlé (+ 1,71 Prozent auf 79,06 CHF), Sandoz (+ 1,52 Prozent auf 65,58 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,39 Prozent auf 193,65 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Straumann (-1,15 Prozent auf 94,18 CHF), Logitech (-0,96 Prozent auf 88,66 CHF), Julius Bär (-0,93 Prozent auf 64,12 CHF), Sonova (-0,58 Prozent auf 204,20 CHF) und Alcon (-0,37 Prozent auf 53,50 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 495 063 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 278,496 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,62 Prozent.

Redaktion finanzen.at