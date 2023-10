Mittwochshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Kursplus

Schlussendlich ging der SLI nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 1 721,01 Punkten aus dem Handel. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,515 Prozent schwächer bei 1 711,57 Punkten, nach 1 720,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 709,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 723,94 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,86 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 730,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 723,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, lag der SLI bei 1 525,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,38 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,37 Prozent auf 25,76 CHF), ams (+ 2,07 Prozent auf 4,04 CHF), Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 105,16 CHF), Lindt (+ 1,75 Prozent auf 9 900,00 CHF) und VAT (+ 1,42 Prozent auf 334,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Richemont (-4,04 Prozent auf 109,30 CHF), Alcon (-1,99 Prozent auf 68,04 CHF), Kühne + Nagel International (-1,54 Prozent auf 261,80 CHF), Logitech (-1,05 Prozent auf 64,12 CHF) und Givaudan (-0,79 Prozent auf 2 892,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Sandoz-Aktie aufweisen. 5 029 252 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 273,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,43 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at