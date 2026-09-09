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Kursentwicklung im Fokus 09.09.2026 12:26:50

Mittwochshandel in Zürich: SMI am Mittag mit Abgaben

Mittwochshandel in Zürich: SMI am Mittag mit Abgaben

Der SMI fällt am Mittwochmittag.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 12:08 Uhr 0,91 Prozent auf 13 929,36 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,642 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,613 Prozent tiefer bei 13 971,48 Punkten in den Handel, nach 14 057,61 Punkten am Vortag.

Bei 13 993,99 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 913,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 2,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SMI 14 544,91 Punkte auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 13 356,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 281,09 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,15 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,01 Prozent auf 80,24 CHF), Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 651,00 CHF), Alcon (+ 0,21 Prozent auf 55,94 CHF), Partners Group (+ 0,21 Prozent auf 672,60 CHF) und Roche (-0,03 Prozent auf 350,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-3,57 Prozent auf 177,10 CHF), Amrize (-2,34 Prozent auf 33,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,25 Prozent auf 79,16 CHF), Lonza (-1,44 Prozent auf 548,00 CHF) und Geberit (-1,37 Prozent auf 560,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 941 869 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 299,001 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 83,38 0,36% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,98 0,17% Alcon AG
Amrize 35,18 -0,20% Amrize
Geberit AG (N) 586,00 0,34% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 85,00 -0,02% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 572,00 0,18% Lonza AG (N)
Novartis AG 118,58 0,27% Novartis AG
Partners Group AG 706,20 0,14% Partners Group AG
Richemont 186,45 0,40% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 369,56 0,15% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 142,50 0,00% Swiss Re AG
Swisscom AG 681,50 0,22% Swisscom AG

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SMI 13 804,70 -1,80%

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