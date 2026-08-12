Mittwochshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,25 Prozent leichter bei 14 539,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,692 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,152 Prozent auf 14 553,14 Punkte an der Kurstafel, nach 14 575,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 555,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 535,34 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,242 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 14 235,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 119,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, stand der SMI noch bei 11 886,41 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,75 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 83,84 CHF), Amrize (+ 0,76 Prozent auf 38,55 CHF), Holcim (+ 0,70 Prozent auf 72,10 CHF), Logitech (+ 0,26 Prozent auf 84,86 CHF) und UBS (+ 0,21 Prozent auf 43,74 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Alcon (-2,03 Prozent auf 59,82 CHF), Richemont (-1,10 Prozent auf 197,80 CHF), Givaudan (-1,06 Prozent auf 3 281,00 CHF), Lonza (-0,73 Prozent auf 571,20 CHF) und Roche (-0,68 Prozent auf 366,40 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 107 434 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 317,007 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at