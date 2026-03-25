Mittwochshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Um 15:42 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 1,66 Prozent höher bei 12 723,97 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,478 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 1,11 Prozent stärker bei 12 655,01 Punkten, nach 12 515,94 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 12 649,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 739,08 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 5,18 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 13 977,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 13 242,80 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 13 013,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 3,95 Prozent ein. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 3,56 Prozent auf 833,00 CHF), UBS (+ 3,31 Prozent auf 30,27 CHF), Logitech (+ 2,73 Prozent auf 74,44 CHF), Sika (+ 2,49 Prozent auf 133,85 CHF) und Lonza (+ 2,41 Prozent auf 488,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swisscom (+ 0,07 Prozent auf 701,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,15 Prozent auf 172,55 CHF), Nestlé (+ 0,31 Prozent auf 76,72 CHF), Givaudan (+ 0,46 Prozent auf 2 639,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 129,15 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 142 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 265,553 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,99 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at