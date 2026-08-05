Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SMI-Performance im Fokus
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05.08.2026 15:58:50
Mittwochshandel in Zürich: SMI in der Gewinnzone
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 14 523,30 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,668 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,351 Prozent auf 14 514,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14 463,23 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 14 545,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 466,40 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 14 424,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 052,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der SMI noch bei 11 858,33 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,63 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 2,23 Prozent auf 733,20 CHF), Sika (+ 1,71 Prozent auf 193,75 CHF), Amrize (+ 1,54 Prozent auf 42,33 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 362,70 CHF) und Givaudan (+ 1,32 Prozent auf 3 378,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-2,14 Prozent auf 85,04 CHF), Richemont (-1,35 Prozent auf 193,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 199,95 CHF), Holcim (-0,90 Prozent auf 72,52 CHF) und UBS (-0,83 Prozent auf 43,06 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 007 862 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,710 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SMI-Werte
Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,52
|-0,14%
|Amrize
|40,19
|-9,46%
|Givaudan AG
|3 609,00
|-0,03%
|Holcim AG
|75,80
|-2,77%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|213,60
|0,28%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
|Richemont
|209,90
|0,53%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,40
|1,13%
|Sika AG
|207,40
|2,27%
|Swiss Re AG
|147,95
|-1,30%
|UBS
|46,42
|1,53%
Indizes in diesem Artikel
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|14 552,30
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