Mittwochshandel in Zürich: SMI notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,25 Prozent leichter bei 14 206,56 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,667 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,165 Prozent fester bei 14 265,29 Punkten in den Handel, nach 14 241,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 216,45 Punkte, das Tagestief hingegen 14 141,15 Zähler.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,269 Prozent abwärts. Der SMI wies vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 13 717,54 Punkten auf. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 13 219,58 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 11 901,32 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,24 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 6,05 Prozent auf 194,45 CHF), Alcon (+ 0,18 Prozent auf 54,30 CHF), Partners Group (-0,03 Prozent auf 699,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,19 Prozent auf 209,50 CHF) und Amrize (-0,20 Prozent auf 40,43 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Nestlé (-1,35 Prozent auf 82,75 CHF), Swisscom (-1,11 Prozent auf 625,00 CHF), Givaudan (-1,06 Prozent auf 3 347,00 CHF), Swiss Re (-0,81 Prozent auf 134,90 CHF) und Sika (-0,79 Prozent auf 157,40 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 453 052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 284,413 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at