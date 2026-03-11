Mittwochshandel in Zürich: SMI sackt ab

Um 15:42 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,95 Prozent auf 12 941,12 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,567 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,808 Prozent leichter bei 12 959,66 Punkten, nach 13 065,19 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 883,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 002,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,153 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bewegte sich der SMI bei 13 547,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, betrug der SMI-Kurs 12 905,17 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 692,25 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,31 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 685,18 Zählern registriert.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Amrize (-0,09 Prozent auf 46,02 CHF), Logitech (-0,20 Prozent auf 71,18 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 714,50 CHF), Novartis (-0,26 Prozent auf 121,68 CHF) und Richemont (-0,28 Prozent auf 142,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Givaudan (-2,30 Prozent auf 2 764,00 CHF), Roche (-1,73 Prozent auf 329,40 CHF), Swiss Re (-1,43 Prozent auf 127,80 CHF), Lonza (-1,27 Prozent auf 490,20 CHF) und Zurich Insurance (-1,05 Prozent auf 528,60 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 815 063 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 295,176 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

