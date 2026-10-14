Mittwochshandel in Zürich: SMI steigt nachmittags

Um 15:40 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 1,38 Prozent auf 14 119,58 Punkte an. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,588 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,069 Prozent leichter bei 13 917,93 Punkten in den Handel, nach 13 927,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 128,44 Punkte, das Tagestief hingegen 13 917,80 Zähler.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Der SMI wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 13 878,54 Punkten auf. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 14 241,77 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 12 434,81 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,58 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 3,53 Prozent auf 586,40 CHF), Sandoz (+ 2,54 Prozent auf 73,46 CHF), Roche (+ 2,39 Prozent auf 368,40 CHF), Alcon (+ 2,10 Prozent auf 53,52 CHF) und Galderma (+ 2,03 Prozent auf 170,75 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil UBS (-1,00 Prozent auf 39,69 CHF), Swiss Re (-0,48 Prozent auf 146,55 CHF), Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 3 827,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 80,06 CHF) und Swiss Life (+ 0,58 Prozent auf 905,20 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 438 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,024 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at