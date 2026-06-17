Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
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17.06.2026 09:28:59
Mittwochshandel in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der SMI sinkt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,03 Prozent auf 13 757,68 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,613 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,142 Prozent leichter bei 13 741,95 Punkten in den Handel, nach 13 761,53 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 13 766,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 732,04 Punkten lag.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0,603 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 13 220,17 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 12 962,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, betrug der SMI-Kurs 12 007,06 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,85 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,17 Prozent auf 500,20 CHF), Holcim (+ 0,69 Prozent auf 76,34 CHF), Geberit (+ 0,46 Prozent auf 522,80 CHF), Roche (+ 0,43 Prozent auf 325,40 CHF) und Amrize (+ 0,39 Prozent auf 44,31 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-1,25 Prozent auf 631,00 CHF), Logitech (-1,19 Prozent auf 86,26 CHF), Kühne + Nagel International (-0,99 Prozent auf 184,10 CHF), Swiss Life (-0,69 Prozent auf 869,20 CHF) und Swiss Re (-0,61 Prozent auf 121,80 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 313 993 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 282,257 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SMI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,37 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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