Mittwochshandel in Zürich: SMI zum Handelsende fester

So bewegte sich der SMI am Mittwoch zum Handelsende.

Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 0,46 Prozent stärker bei 14 307,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,667 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,165 Prozent auf 14 265,29 Punkte an der Kurstafel, nach 14 241,77 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 141,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 322,08 Einheiten.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0,438 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 15.06.2026, den Stand von 13 717,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der SMI mit 13 219,58 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 901,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,00 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 464,53 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 6,68 Prozent auf 195,60 CHF), Partners Group (+ 2,91 Prozent auf 720,40 CHF), Alcon (+ 2,14 Prozent auf 55,36 CHF), Holcim (+ 2,07 Prozent auf 76,00 CHF) und Sika (+ 2,02 Prozent auf 161,85 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 83,18 CHF), Logitech (-1,27 Prozent auf 80,88 CHF), Swiss Re (-1,25 Prozent auf 134,30 CHF), Zurich Insurance (-1,11 Prozent auf 606,80 CHF) und Swisscom (-0,71 Prozent auf 627,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 044 776 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,413 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at