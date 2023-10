Mittwochshandel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus

Am Mittwoch verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,67 Prozent auf 14 059,59 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,909 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,439 Prozent auf 14 092,77 Punkte an der Kurstafel, nach 14 154,88 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 058,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 092,77 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 1,39 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 18.09.2023, einen Stand von 14 551,01 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 18.07.2023, einen Stand von 14 682,04 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2022, einen Stand von 13 526,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,109 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Relief Therapeutics (+ 4,76 Prozent auf 2,20 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,86 Prozent auf 10,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,61 Prozent auf 2,75 CHF), Private Equity (+ 2,11 Prozent auf 67,60 CHF) und V-Zug (+ 1,69 Prozent auf 60,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,17 Prozent auf 30,97 CHF), VAT (-2,73 Prozent auf 330,90 CHF), Inficon (-2,73 Prozent auf 1 068,00 CHF), Accelleron Industries (-2,71 Prozent auf 22,98 CHF) und Lonza (-2,46 Prozent auf 348,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 191 016 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,849 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

