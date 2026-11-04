Mittwochshandel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 0,11 Prozent auf 20 774,23 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,649 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 804,97 Zählern und damit 0,036 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 797,40 Punkte).

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 809,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 774,23 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,206 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 19 397,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der SPI 20 339,58 Punkte auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 17 036,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13,88 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 944,65 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 8,37 Prozent auf 0,15 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6,91 Prozent auf 52,60 CHF), ASMALLWORLD (+ 2,82 Prozent auf 1,46 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,80 Prozent auf 0,02 CHF) und Implenia (+ 2,53 Prozent auf 73,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Schlatter Industries (-4,85 Prozent auf 19,60 CHF), lastminutecom (-4,81 Prozent auf 9,50 CHF), SHL Telemedicine (-3,77 Prozent auf 1,02 CHF), Carlo Gavazzi (-3,69 Prozent auf 169,50 CHF) und Feintool International (-3,67 Prozent auf 10,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 214 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 352,663 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at