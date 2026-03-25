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Kursentwicklung im Fokus 25.03.2026 09:30:00

Mittwochshandel in Zürich: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone

Mittwochshandel in Zürich: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone

So bewegt sich der SPI morgens.

Am Mittwoch geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 1,19 Prozent auf 17 679,19 Punkte nach oben. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,251 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,11 Prozent auf 17 665,43 Punkte an der Kurstafel, nach 17 471,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 688,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 665,43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 4,44 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 217,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 186,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der SPI mit 17 238,85 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,09 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell DocMorris (+ 4,92 Prozent auf 4,18 CHF), SIG Group (+ 4,85 Prozent auf 12,10 CHF), ams-OSRAM (+ 4,17 Prozent auf 8,61 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,07 Prozent auf 0,64 CHF) und Straumann (+ 3,45 Prozent auf 83,34 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen GAM (-7,60 Prozent auf 0,12 CHF), Private Equity (-6,67 Prozent auf 56,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,83 Prozent auf 0,11 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,02 Prozent auf 45,40 CHF) und SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 270 942 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 273,543 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ams-OSRAM AG 9,89 10,75% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,67 3,08% ASMALLWORLD AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 4,74 7,82% DocMorris AG (ex Zur Rose)
Evolva Holding AG 0,89 -0,67% Evolva Holding AG
GAM AG 0,12 -6,49% GAM AG
Kudelski S.A. (I) 1,40 4,49% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,12 -2,02% Leclanche (Leclanché SA)
Novavest Real Estate AG 42,30 -0,47% Novavest Real Estate AG
Private Equity Holding AG 65,00 8,33% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 352,60 1,85% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,04 -0,95% SHL Telemedicine
SIG Group 12,96 0,47% SIG Group
Straumann Holding AG 91,44 3,04% Straumann Holding AG
UBS 33,00 3,68% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 50,50 1,00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 17 742,64 1,55%

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