Mittwochshandel in Zürich: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Der SPI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwochmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,39 Prozent höher bei 20 481,52 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,498 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,345 Prozent auf 20 471,42 Punkte an der Kurstafel, nach 20 401,08 Punkten am Vortag.

Bei 20 469,04 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 491,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, stand der SPI bei 20 040,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der SPI mit 18 395,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, notierte der SPI bei 16 687,60 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,28 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 491,23 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Swatch (I) (+ 4,82 Prozent auf 178,15 CHF), UBS (+ 3,13 Prozent auf 43,77 CHF), Clariant (+ 3,05 Prozent auf 7,77 CHF), Ascom (+ 3,05 Prozent auf 5,41 CHF) und METALL ZUG (+ 2,45 Prozent auf 796,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-10,59 Prozent auf 45,60 CHF), Edisun Power Europe (-8,88 Prozent auf 63,60 CHF), Logitech (-7,77 Prozent auf 80,98 CHF), SHL Telemedicine (-7,41 Prozent auf 1,00 CHF) und ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 877 384 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,522 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at