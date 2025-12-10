Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht Abschläge

Der SPI zeigt sich heute in Rot.

Am Mittwoch verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,57 Prozent auf 17 666,99 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,263 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,359 Prozent leichter bei 17 704,62 Punkten, nach 17 768,45 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 728,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 641,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,694 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der SPI auf 17 179,19 Punkte taxiert. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 10.09.2025, mit 16 950,46 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Stand von 15 534,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,85 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 17 853,14 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 8,58 Prozent auf 4,18 CHF), Zehnder A (+ 7,15 Prozent auf 79,40 CHF), MCH (+ 3,33 Prozent auf 3,10 CHF), GAM (+ 2,67 Prozent auf 0,15 CHF) und BELIMO (+ 2,52 Prozent auf 793,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Cicor Technologies (-26,29 Prozent auf 136,00 CHF), ASMALLWORLD (-8,70 Prozent auf 0,63 CHF), Evolva (-7,04 Prozent auf 0,77 CHF), Relief Therapeutics (-3,28 Prozent auf 2,81 CHF) und Private Equity (-3,17 Prozent auf 61,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 752 295 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 278,206 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at