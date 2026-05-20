Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Am Mittwoch steht der SPI via SIX schlussendlich 0,44 Prozent im Plus bei 18 950,67 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,276 Prozent auf 18 815,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 867,44 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 741,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 045,98 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 2,16 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 20.04.2026, den Stand von 18 765,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 097,79 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Wert von 17 036,87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,88 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 9,48 Prozent auf 0,64 CHF), Ypsomed (+ 9,33 Prozent auf 332,80 CHF), Curatis (+ 8,53 Prozent auf 22,90 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,66 Prozent auf 22,20 CHF) und LEM (+ 6,57 Prozent auf 332,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Phoenix Mecano (-3,88 Prozent auf 421,00 CHF), Xlife Sciences (-3,32 Prozent auf 20,40 CHF), Accelleron Industries (-2,48 Prozent auf 80,45 CHF), Temenos (-2,13 Prozent auf 71,30 CHF) und Varia US Properties (-1,81 Prozent auf 13,60 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 5 607 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 285,954 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at