Mittwochshandel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Nachmittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch verbucht der SPI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,09 Prozent auf 18 674,19 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,473 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,122 Prozent auf 18 668,62 Punkte an der Kurstafel, nach 18 691,34 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 707,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 592,32 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,176 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 502,97 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, lag der SPI bei 17 503,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, stand der SPI noch bei 16 852,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,37 Prozent nach oben. Bei 18 727,63 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Meier Tobler (+ 4,00 Prozent auf 41,60 CHF), BELIMO (+ 3,57 Prozent auf 898,50 CHF), Orell Fuessli (+ 3,24 Prozent auf 127,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,96 Prozent auf 14,60 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 2,80 Prozent auf 165,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Schindler (-8,89 Prozent auf 284,80 CHF), Schindler (-8,09 Prozent auf 272,50 CHF), Adecco SA (-6,03 Prozent auf 22,12 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,72 Prozent auf 1,05 CHF) und Swissquote (-5,70 Prozent auf 410,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 630 013 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 316,469 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at