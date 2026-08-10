Miura: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Miura stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,83 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,34 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at