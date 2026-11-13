Miura legte Quartalsergebnis vor

Miura hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 72,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,98 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74,07 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 71,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at