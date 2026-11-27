Mivtach Shamir hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,79 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,690 ILS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 150,2 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at