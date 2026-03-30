Mivtach Shamir legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mivtach Shamir lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Mivtach Shamir 2,03 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 117,2 Millionen ILS, gegenüber 126,2 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,16 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,03 ILS beziffert. Im Vorjahr waren 7,48 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,62 Prozent auf 479,81 Millionen ILS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 458,63 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at