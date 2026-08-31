Mivtach Shamir: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mivtach Shamir hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mivtach Shamir ein EPS von -1,270 ILS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 123,7 Millionen ILS gegenüber 106,8 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at