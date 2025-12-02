Mivtach Shamir verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mivtach Shamir hat am 30.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,69 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mivtach Shamir ein Ergebnis je Aktie von 4,79 ILS vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 141,4 Millionen ILS – ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mivtach Shamir 129,3 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at