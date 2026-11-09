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09.11.2026 06:31:29
Miwon Chemicals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Miwon Chemicals hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Miwon Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 776,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 399,00 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 115,31 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 72,82 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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