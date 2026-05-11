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11.05.2026 06:31:29
Miwon Chemicals präsentierte Quartalsergebnisse
Miwon Chemicals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 438,20 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Miwon Chemicals ein EPS von 290,20 KRW je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Miwon Chemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 86,41 Milliarden KRW im Vergleich zu 64,19 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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