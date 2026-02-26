Miwon Chemicals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Miwon Chemicals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2490,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2794,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,34 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,28 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 12346,00 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 13446,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 284,51 Milliarden KRW – ein Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Miwon Chemicals 256,11 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

