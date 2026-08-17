Miwon Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Miwon Chemicals präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1014,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Miwon Chemicals ein EPS von 296,90 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 105,43 Milliarden KRW – ein Plus von 50,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Miwon Chemicals 70,16 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at