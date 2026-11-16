Miwon Commercial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Miwon Commercial hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2010,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2254,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 130,17 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113,11 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at