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18.05.2026 06:31:29
Miwon Commercial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Miwon Commercial präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 2430,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Miwon Commercial 2812,00 KRW je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 117,30 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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