Miwon Commercial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Miwon Commercial hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2794,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2905,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,27 Prozent auf 108,59 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Miwon Commercial 114,64 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9449,00 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 10790,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,23 Prozent auf 441,14 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 435,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at