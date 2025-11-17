Miwon Commercial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Miwon Commercial gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 2254,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Miwon Commercial einen Gewinn von 2305,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,11 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,17 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at